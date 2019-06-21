Fransa'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Fransa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fransa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Fransa'da meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Normandiya bölgesinde, güneybatısında Akitanya-Limousin-Poitou-Charentes bölgesinin Bordeaux şehrinde hissedildiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Bressuire olduğu aktarıldı. Ulusal Sivil Güvenlik Servisi Sözcüsü Yarbay Michael Bernier, şu ana kadar herhangi bir hasarın oluşmadığını, deprem ülkenin birçok noktasında hissedildiği için endişe oluşturduğunu aktardı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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