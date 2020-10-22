Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide koronavirüs vakası tespit edildi

22.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:25
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 622 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor. Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 41 bin 622 artışla 999 bin 43'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

TOPLAM CAN KAYBI 34 BİNİ AŞTI

165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 210'a ulaştığı ülkede, son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 10 bin 166 kişiden 1627'sinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 14,3'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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