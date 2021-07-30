Fransa'da 400 evsiz Paris'in en turistik yerlerinden Vosges Meydanı'nda çadır kurdu
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Fransa'da 400 evsiz Paris'in en turistik yerlerinden Vosges Meydanı'nda çadır kurdu

Fransa'da 400 evsiz Paris'in en turistik yerlerinden Vosges Meydanı'nda çadır kurdu
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'teki turistik alanlardan Vosges Meydanında 400 kadar evsiz, "onurlu barınma" isteğiyle çadır kurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turistik alanlardan Vosges Meydanında 400 kadar evsiz, "onurlu barınma" isteğiyle çadır kurdu.

Aralarında Utupia 56, Wilson ve DAL gibi göçmenlerle dayanışma derneklerinin de bulunduğu "Collectif Requisitions" adlı oluşumun desteğiyle, aralarında çocuklu aileler ile refakatsiz çocukların da bulunduğu 400 evsiz kişi "onurlu ve kalıcı barınma çözümü" talebiyle, Vosges Meydanında çadır kurdu.

Dernek yetkililer, Vosges Meydanını turistik bir yer olduğu için seçtiklerini, Paris'in görünmeyen yönlerini lüks mahallelerindekilere ve turistlere göstermek istediklerini aktardı.

Collectif Requisitions tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, meydanın alandaki herkese barınma sağlanana kadar boşaltılmayacağı, Paris'in içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 400 bin boş ev olduğu belirtildi.

Açıklamada, bugünkü eylemein Collectif Requisitions'ın evsizler için 9. eylemi olduğu bu eylemler sayesinde 3 bin evsiz kişiye barınma sağlandığı aktarılarak, yetkililerden barınma sorununun onurlu şekilde çözülmesi talep edildi.

Geçen ay da çoğunluğu Afrikalı ve Afganistanlılardan oluşan toplam 300 kadar refakatsiz çocuk ile düzensiz göçmen, derneklerin de desteğiyle içinde bulundukları kötü yaşam koşullarını duyurmak ve kalıcı barınma imkanına kavuşmak için "acil barınma" talebiyle Paris belediye binası önünde çadırlarını kurmuşlardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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