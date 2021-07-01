Fransa'da 4 tekstil devine "Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlandıkları" şüphesiyle soruşturma
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Fransa'da 4 tekstil devine "Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlandıkları" şüphesiyle soruşturma

Fransa'da 4 tekstil devine 'Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlandıkları' şüphesiyle soruşturma
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da, Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlanarak "insanlığa karşı suçları gizlemekle" suçlanan 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'da, Çin'de zorla çalıştırılan Uygur iş gücünden yararlanarak "insanlığa karşı suçları gizlemekle" suçlanan 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlatıldı.

Mediapart'ın haberine göre, nisanda yolsuzlukla mücadele derneği Sherpa, Etikette Etik Kolektifi, Avrupa Uygur Enstitüsü ve Sincan'da zorla çalıştırılan bir Uygur tarafından yapılan suç duyurusunu kabul eden Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının insanlığa karşı suçlar" birimi, 4 tekstil devi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, İspanyol Inditex, Japon Uniqlo, Fransız SCMP ve Amerikan Skechers firmalarına Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki kamplarda tutulan ve zorla çalıştırılan Uygurların iş gücünden yararlanarak insanlığa karşı suçları gizledikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Suç duyurusunda, bu büyük şirketlerin, taşeron firmalarının iyi uygulamalarını izlemek amacıyla etnik komite kurmalarına rağmen, Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalarda üretilen ürünleri pazarlayarak bundan kar elde ettiği belirtildi.

Fransız yargısı, ilk defa Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda zorla tutulan milyonlarca Uygurlara ilişkin bir davayı ele alıyor.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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