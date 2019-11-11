Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
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Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:45
Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı

'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fransa'nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.


Kaynak: DHA
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