Fransa'da 4.8 büyüklüğünde deprem: 3 yaralı
Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:45
Fransa'da Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Fransa'nın Drome bölgesindeki Montelimar kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3 kişinin yaralandığı belirtilirken, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Avignon ve Marsilya kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
Kaynak: DHA