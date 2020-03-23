Fransa'da 37 kentte koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı Fransa'nın 37 kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Fransa'nın 37 kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Aralarında Valence, Colombes, Mulhouse, Perpignan ve Cannes kentlerin de olduğu 37 şehrin yönetimi, salgınla daha etkin şekilde mücadele edebilmek için akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar sokağa çıkmayı yasakladı.

Daha önce de Nice gibi birçok kent, sokağa çıkma yasağa kararı almıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, video konferans yoluyla bir araya geldiği dini kuruluşların temsilcilerinden nisan ayında yapılacak dini bayramların insanlar toplanmadan yapılmasını istedi.

Fransa'da 6-12 Nisan'da Hrıstiyanların, 9-16 Nisan'da ise Yahudilerin dini bayramları gerçekleşecek. 24 Nisan'da da Müslümanlar için Ramazan ayı başlayacak.

Ülkede son resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 674'e, vaka sayısı ise 16 bin 18'e yükseldi.

Kaynak: AA