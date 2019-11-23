Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor

23.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:06

Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor.



"BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle