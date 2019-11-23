Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor
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Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor

Fransa'da başta Paris olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor. "BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor.

23.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:06
Fransa'da 30 kentte kadına karşı şiddet ve cinayetler protesto ediliyor

'da başta olmak üzerine birçok kentte kadın cinayetleri, cinsiyetçi ve cinsel şiddette karşı yürüyüşler düzenleniyor.


"BizHepimiz" kadın hakları savunucusu derneği tarafından düzenlenen bu protesto eylemleri cinsiyetçi suçlara "artık yeter" çağrısında bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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