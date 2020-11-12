Fransa'da 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğun gözaltına alınmasına tepki

Fransa'nın başkenti Paris'teki Barış için Yahudi Birliği (UJFP) derneğin üyesi Georges Gumpel, Albertville semtindeki okullarında 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Barış için Yahudi Birliği (UJFP) derneğin üyesi Georges Gumpel, Albertville semtindeki okullarında 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasının, yaklaşan barbalığın işaretleri olduğunu belirtti.

Gumpel, Fransız Mediapart internet sitesindeki blog yazısında, 1937'de başkent Paris'te yaşayan Yahudi ailede dünyaya geldiği bilgisini paylaştı.

1940'lı yıllarda ailesinin yaşadıklarını ve Paris'teki olayları anlatan Gumpel, o dönemde kendisinin trenle Paris'ten Vichy semtine götürüldüğünü ve buradaki tren garında "Yahudilere burası yasak" yazan levhaların gözüne çarptığını belirtti.

Gumpel, kendisi henüz 5 yaşındayken 1944'te babasının Auschwitz'deki kampa gönderildiğini kaydetti.

Albertville'de geçen hafta 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alınmasının Fransa'da çocukların değer görmediğini gösterdiğinin altını çizen Gumpel, şimdiye kadar çocukluğunda yaşadıklarıyla ilgili anılarını yazmak istemediğini ancak Albertville'deki olayın ardından bir yazı kaleme almaya karar verdiğini aktardı.

Gumpel, çocukların gözaltına alınması ilişkin, "Rüya gördüğümüze inanıyorduk ama hayır. Gerçekten tüm siyasetçilerin sürekli tekrarladığı 'insan hakları ülkesindeyiz'. Bu ülkede daha birkaç gün önceye kadar insanlığının en değerlisinin çocuklar olduğunu düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.

Gumpel, "çocuklara karşı işlenen suçları" örtbas etmek için kullanılan araç hakkında düşünülmesi gerekenlerin olduğunu belirtti.

Daha önce Paris'in yakınlarındaki Mantes-la-Jolie semtinde polisin öğrencileri okulun içinde saatlerce diz çökmeye maruz bırakması, şimdi ise Albertville'de "terör propagandası bahanesiyle" 4 çocuğun gözaltına alınmasının yaklaşan barbarlığın işaretleri olduğunu vurgulayan Gumpel, yazısını "Bu mütevazı sözler (insanların) vicdanının uyanışına katkıda bulunsun." ifadesiyle sonlandırdı.

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" görerek sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda 11 saat sorgulanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan