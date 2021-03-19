Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi Açıklaması
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Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi Açıklaması

19.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:11
Fransa'da 3 cami, kümes hayvanlarının helal kesimi yasağına tepki gösterdi Açıklaması

Fransa'da Paris, Lyon ve Evry Camilerinin yöneticileri, Temmuz 2021'den itibaren kümes hayvanlarının İslami usullere göre kesiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Fransa'da Paris, Lyon ve Evry Camilerinin yöneticileri, Temmuz 2021'den itibaren kümes hayvanlarının İslami usullere göre kesiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Fransa'da resmi helal sertifikası verme yetkisine sahip Paris Camisi Yöneticisi Chems-eddine Hafız, Lyon Camisi Yöneticisi Kamel Kaptane ve Evry Camisi Yöneticisi Halil Meroun'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, helal kesime ilişkin Tarım ve Gıda Bakanlığının 23 Kasım 2020 tarihli genelgesini görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu genelgenin "kümes hayvanlarının mezbahanelerde öldürüldükleri sırada hayvanların korunmasına yönelik" resmi kontrollerle ilişkili olduğu ifade edilen açıklamada, bunun İslami usullere göre havyan kesime uygun şartlar oluşturmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Ramazana ayı öncesi Müslüman toplumuna gönderilen kötü mesajdır. Bu çerçevede Temmuz 2021'den itibaren kümes hayvanlarının helal kesimi yasak olacak." ifadesi kullanıldı.

Camilerin yöneticilerinin bu konuyla ilgili endişelerini İçişleri ile Tarım ve Gıda Bakanlığına ilettikleri ancak olumlu sonuca ulaşılmadığı belirtilen açıklamada, "Bu önlemler dinin özgürce yaşanmasının önünde ciddi engeldir. Cami yöneticileri bu temel hakkı yeniden tesis etmek için tüm yasal işlemleri yürütmek istiyor." denildi.

Açıklamada, cami yöneticilerinin Fransa'daki Yahudi toplumuyla da bu konuyu görüştüğü aktarıldı.

Bu uygulamanın, Müslümanlara dini usullerine göre et yemeyi garantilemediği ifade edilen açıklamada, cami yöneticilerinin Tarım ve Gıda Bakanı'nı ivedi şekilde görüşmeyi kabul etmeye çağırdığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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