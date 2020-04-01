Fransa'da 3,6 milyon kişi işsiz kaldı
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.
01.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:07
Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.
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Kaynak: Dunya.com