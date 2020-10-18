Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi
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Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi

18.10.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:46
Fransa'da 24 saatte 29 bin 837 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 837 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 837 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 85 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 477'ye ulaştı.

Ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 837 artışla 897 bin 34'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 530 kişiden 1343'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,2'ye ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 32 bin 427 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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