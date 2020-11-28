Son dakika haberleri... Fransa'da 24 saatte 213 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Fransa'da 24 saatte 213 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

28.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:06
Son dakika haberleri... Fransa'da 24 saatte 213 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 127'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 213 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 52 bin 127'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 580 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 699'a ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 213 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 52 bin 127'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 460'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 636 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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