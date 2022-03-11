Fransa'da 2021'de din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Fransa'da geçen yıl kaydedilen 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suçtan 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 2020'ye kıyasla yüzde 16 artış olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığının bünyesindeki istatistik servisi SSMSI, 21 Mart Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle yıllık ırkçı, yabancı düşmanı veya din karşıtı suçlara dair raporunu yayımladı.

Bakanlığın sitesinde paylaşılan raporda Fransa'da 2021'de polis ve jandarma teşkilatının, 12 bin 500 ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı suç kaydettiği, bunun sadece güvenlik servislerine intikal eden suçları kapsadığı ve ırkçı eylemlerin küçük bir bölümünü oluşturduğu bildirildi.

Bunların 6 bin 300'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, 6 bin 200'ünün ise sadece para cezasına yol açan suçlardan oluştuğu belirtilen raporda, bu sayının 2020'ye göre sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 14 artış anlamına geldiği ifade edildi.

Raporda, güvenlik güçlerine intikal eden her 5 ırkçı suçtan 4'ünün hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama olarak vuku bulduğu kaydedildi.

2019-2021 döneminde nüfusa oranla en çok ırkçılık mağdurunun Fransa'nın kuzeyi ve doğusunda bulunduğuna işaret edilen raporda, mağdurların çoğunun erkekler, 25 ile 54 yaş arası kişiler ve Afrika kökenli yabancılardan oluştuğu anlatıldı.

Fransa, Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle eleştiriliyor

Fransa'da 2021'de 99 camide yapılan denetimler sonucunda 22'si kapatılmış, 6'sının kapatılması için yasal süreç başlatılmıştı.???????

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince eleştiriliyor.