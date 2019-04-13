Fransa'da "2019 Ytb İletişim Akademisi"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen "2019 YTB İletişim Akademisi" başladı.

İki gün sürecek akademinin ilk gününde Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, "Terör Örgütlerinin Medya Kullanımı", İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise "Diasporanın Dünü, Bugünü ve Yarını" ve "Türkiye Aktüalitesi" temalı sunum yaptı.

AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Öymez, burada yaptığı konuşmada, geleneksel medyanın eski gücünü yitirdiğine, sosyal medyanın ise artık daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşabildiğine işaret etti.

Öymez, devletlerin rakip ülkeleri işgal ederek yönetimleri değiştirmek yerine o ülke halkının kanaatlerini değiştirerek ülke yöneticilerine karşı kullanma stratejisi izlediğini örneklerle anlattı.

Öymez, "Yeni nesil vekalet savaşlarında devletler, doğrudan savaşmak yerine psikolojik savaş ya da hibrit savaş gibi farklı savaş yöntemlerini kullanıyorlar. Ana amaç, düşmanın azim ve kararını kırmak, hedefteki liderin halk desteğini kaybetmesini sağlamak olduğundan ana akım medya ve sosyal medya örtülü savaş sahasına dönüştürülüyor." diye konuştu.

Sosyal medyanın kontrolünün zorluğu sebebiyle terör örgütlerinin yeni medyayı propaganda, destekçileri artırma, eğitim, operasyonel kontrol ve komuta konularında olmak üzere başlıca dört alanda kullandığına dikkati çeken Öymez, "Terör örgütleri propaganda yapmak ve hedefledikleri kitle üzerinde korku uyandırmak, kitleleri amaç ve hedefleri yönünde seferber ederken, bu amaçlarını ve hedeflerini tanıtmak, güvenlik güçlerinin bazı uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu göstererek halkın gözünden düşürmek amacıyla sosyal medyayı kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hasan Öymez, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin Türkiye karşıtı algı oluşturma çalışmalarından örnekler verdiği konuşmasında bazı uluslararası medya kuruluşlarının da Türkiye karşıtı kampanyaya meslek ilkelerini çiğneme pahasına destek verdiğini anlattı.

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin, Avrupa ülkelerinin nüfusları dikkate alındığında önemli bir kitleyi temsil ettiklerini söyledi.

AB'de 2,5 milyona yaklaşan Türkiye kökenli AB vatandaşı olduğunu ve bunların Avrupa siyasetinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Adıgüzel, "Türkiye dışında yaşayan 6 milyona yakın Türkiye kökenlilerin yaklaşık olarak yüzde 80'i Avrupa ülkelerinde, yüzde 50'si ise Almanya'da yaşamaktadır. Almanya nüfusunun yüzde 4'üne sahip Türkiye kökenliler 16 eyaletten oluşan federal Almanya'nın dört eyaletinden daha fazla nüfusa sahip." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasette daha aktif rol almaları ve siyaset başta olmak üzere birçok alanda daha fazla temsil edilmeleri gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde çalışan Türk medya mensuplarına yönelik "Mesleki Sorumluluk ve Etik", "Diaspora'nın Dünü, Bugünü, Yarını", "Göç ve Medya Dili", "Editörlük ve Muhabirlik", "Kültürlerarası İletişim" gibi konularda sunumların yer aldığı akademi yarın sona erecek.

Kaynak: AA