Fransa'da 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 1 yıl hapis...
Fransa'da 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fransa'da 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy'nin hapis cezası ev hapsine çevrildi. - PARİS
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