Fransa'da 20 Temmuz'da kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale geliyor
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Fransa'da 20 Temmuz'da kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale geliyor

Fransa'da 1 Ağustos'ta başlaması beklenen kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor.

Fransa'da 20 Temmuz'da kapalı alanlarda maske takmak zorunlu hale geliyor
18.07.2020 23:34 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:39

Fransa'da 1 Ağustos'ta başlaması beklenen kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu 20 Temmuz'da başlıyor.

Fransa'da korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere yenisi eklendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 1 Ağustos'tan itibaren maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olacağını açıklamış, "Maskelerin, kapalı alanlarda kullanımını zorunlu yapacağız. Salgının biraz arttığına dair tespitlerimiz mevcut" demişti. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise kapalı alanlarda maske takmanın 20 Temmuz'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Bakan Veran, alışveriş merkezlerinde, bankalarda ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale geleceğini açıkladı. Veran, vatandaşlara sosyal mesafe kuralının hala geçerli olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Fransa'da bugüne kadar korona virüs salgınında 174 bin 674 vaka tespit edilirken, 30 bin 152 kişi ise salgın nedeni ile hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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