Fransa'da 2 Mahkum, Tavana Delik Açıp Çarşafla Firar Etti
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Fransa'da 2 Mahkum, Tavana Delik Açıp Çarşafla Firar Etti

Fransa'da birlikte plan yapan iki mahkum, hücrelerinin tavanında delik açtıktan sonra aşağı sarkıttıkları çarşaf yardımıyla hapishaneden firar etti.

Fransa'da 2 Mahkum, Tavana Delik Açıp Çarşafla Firar Etti

Fransa'nın Colmar kentindeki hapishaneden bu sabah saatlerinde, 27 ve 38 yaşındaki iki mahkum tavanda açtıkları delikten kaçarak firar etti.

ÇARŞAF SARKITIP KAÇTILAR

Önce hücrelerinin tavanında delik açtıkları, ardından tavana çıkıp çarşaflarla aşağı indikleri öğrenilen mahkumların kaçışlarına yayan devam ettikleri öğrenildi.

Hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ikilinin beraber plan yaparak kaçtığı belirtildi.

HAPİSHANE YETKİLİLERİ HATAYI KABUL ETTİ

Kaçakların henüz yakalanamadığı öğrenilirken, hapishaneden yapılan açıklamada olayın personel eksikliği sebebi ile ortaya çıkan bir zafiyet sonucu yaşandığı ifade edildi.

Fransa'da geçtiğimiz aylarda yine bir mahkum helikopterle hapishaneden kaçırılmış ve yakalanamamıştı.

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