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Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu

Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni 29 yıl sonra bulundu.

Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni 29 yıl sonra bulundu.

Fransa'da Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı. Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi. Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 1992'den beri kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. - PARİS

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Haber: Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu - Haberler
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