Fransa'da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
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Fransa'da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Fransa'da 179 bin 807 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
AA / Esra Taşkın - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka ile, Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık'ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan Kovid-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento'da görüşülecek.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen Alkol Operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

AA / Esra Taşkın - Son Dakika Haberleri

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