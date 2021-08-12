Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı

Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Paris emniyetinin 16 yaşındaki Senegal asıllı göçmen çocuğu yasa dışı şekilde uçağa bindirerek ülkesine geri gönderdiği öğrenildi.

Fransa'da Paris emniyetinin 16 yaşındaki Senegal asıllı göçmen çocuğu yasa dışı şekilde uçağa bindirerek ülkesine geri gönderdiği öğrenildi.

Fransız gazetesi l'Humanite'nin haberine göre, 28 Temmuz'da Nanterre Mahkemesinin, sosyal yardım programına dahil edilmesine karar verdiği refakatçisiz çocuk göçmen Ousmane, 7 Ağustos'ta Sınır Tanımayan Eğitim Ağının (RESF) toplantısına katıldıktan sonra Paris'in 18. bölgesinde kaldığı yere gitmek için metroya bindi.

Metroda Ousmane'ye bilet ve kimlik kontrolü yapan polisler, yanında geçerli kimlik olmadığı gerekçesiyle 16 yaşındaki genci, Porte de Clichy Karakoluna götürdü.

Ousmane'nin yanındaki arkadaşı, RESF'den Nadine Garrigues ve diğer yetkilileri durumdan haberdar etse de Garrigues karakola ulaşamadı.

Paris Polis Müdürlüğü birkaç saat içinde Ousmane'nin Fransa'dan sınır dışı edilmesi için yazı çıkardı.

RESF gönüllüleri, aynı gün akşam Paris'te idari gözetim merkezine alınan Ousmane'nin ertesi sabah uçağa bindirilerek Senegal'e gönderildiğini öğrendi.

Garrigues, Ousmane ile konuştuğunu ve gencin geri geleceğini söylediğini aktardı.

RESF yetkilileri, Ousmane'nin, sınır dışı edilmemiş olsaydı, mahkemenin kararıyla eylülde eğitime başlayabileceğini aktardı.

Yetkililer, Paris polisinin devlet bakımındaki 18 yaşından küçük gençleri toplayarak sınır dışı etme kararı almasına alışık olduklarını, ancak bir çocuğun 24 saat içinde sınır dışı edilmesiyle ilk defa karşılaştıklarını kaydetti.

Öte yandan RESF, Paris Polis Müdürlüğünün Ousmane'yi yasa dışı şekilde ülkesine geri göndermesiyle ilgili olarak Fransa Ombudsmanına başvurdu.

Fransa yasalarına göre, refakatçisiz çocuk göçmenler ilke olarak sınır dışı edilemiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Ezgi Mola Cem Yılmaz Murat Dalkılıç
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da 16 yaşındaki göçmen çocuğun yasa dışı şekilde ülkeden atıldığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:54:34. #1.16#

title