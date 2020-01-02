Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı
Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı.
02.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:30
Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.Yerel medya, son 3 günde Fransa'da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.
Görüntü Dökümü---------------------------------Araçların yanma anları
-Hurdaya dönen araçların görüntüleri
Kaynak: DHA