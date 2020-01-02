Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı - Haber

Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı.

02.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:30
Fransa'da 15 araç kundaklandı: 6 çocuk gözaltına alındı

'nın kentinde 15 kundaklandı. , yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü. Polis, yaşları 13 ila 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.

Yerel medya, son 3 günde Fransa'da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü---------------------------------Araçların yanma anları

-Hurdaya dönen araçların görüntüleri


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler