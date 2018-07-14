Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" Kutlamaları

Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri geçit töreni düzenlendi.

Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da izledi.

"14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit töreninde geçen yıl Fransa'nın Karayip'teki adalarında meydana gelen Irma kasırgasında görev yapan asker, polis ve itfaiye erleri yürüdü.

4 bin 290 askerin yürüdüğü ve 64 uçağın gösteri yaptığı törende Fransa'nın yanı sıra Singapur ve Japonya'nın askeri amblemleri yer aldı.

"14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları çerçevesinde başta başkent Paris olmak üzere bütün kentlerde bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek.

Bu arada, yarın Fransa'nın Hırvatistan ile karşılaşacağı 2018 Dünya Kupası Final maçı için Paris ve çeşitli kentlerde dev ekranlar kurulacak. Paris'teki bugünkü tören ve kutlamaların yanı sıra yarınki maç için güvenliğin sağlanması adına yaklaşık 110 bin polis ve asker görevlendirdi.