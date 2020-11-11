Fransa'da 110 yıl önceye ait güvercin mesajı bulundu
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Fransa'da 110 yıl önceye ait güvercin mesajı bulundu

11.11.2020 23:26 | Son Güncelleme: 11.11.2020 23:30
Fransa'da 110 yıl önceye ait güvercin mesajı bulundu

Fransa'nın Alsace bölgesinde postacı güvercin tarafından 110 yıl önce kaybedildiği düşünülen bir Alman askeri mesajı tekrar gün yüzüne çıktı.

Fransa'nın Alsace bölgesinde postacı güvercin tarafından 110 yıl önce kaybedildiği düşünülen bir Alman askeri mesajı tekrar gün yüzüne çıktı.

Sık sık 1. Dünya Savaşından kalma mühimmat bulunan Fransa'nın Alsace bölgesinde ilginç bir olay yaşandı. Yürüyüş yapan bir çift, içerisinde mesaj olan ufak bir kapsül buldu. Ingersheim kenti yakınlarında bir tarlada bulunan alüminyum kapsülün içinden 1910'da kaybolduğu düşünülen bir askeri mesaj çıktı. Alsace bölgesinin Almanya'ya ait olduğu dönemde postacı güvercin ile gönderilen Almanca mesajın çok iyi korunduğu belirtildi.

1. Dünya Savaşı Fransa ve Almanya arasındaki savaşa adanmış Linge Müzesine teslim edilen kapsülün içindeki mesajın, Prusya Piyade Alayı subayı tarafından aynı alayda bir üstüne gönderildiği ifade edildi. Mesajın, söz konusu alaydan bir askeri temsil eden bir mankenin yanında özel bir cam içerisinde muhafaza edilip sergileneceği bildirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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