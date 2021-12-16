Fransa'da 11 bin sahte "Kovid-19 sağlık ruhsatı" tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu tutulan sağlık ruhsatına yönelik denetimlerde, 11 bin sahte sağlık ruhsatının tespit edildiği bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması üzerine denetimlerin sıkılaştığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde sahte sağlık ruhsatı veren şebekelerin tespit edildiğini söyleyen Darmanin, görevlilerin 11 bin sahte sağlık ruhsatı ele geçirdiğini, buna bağlı 400 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Bakan Darmanin, sahte sağlık ruhsatı taşıyanlardan hatasını anlayanları dava etmeyeceklerini kaydetti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca sağlık çalışanları ile itfaiyecilere 15 Eylül'e kadar Kovid-19 aşısı zorunluğu getirilmişti. Uygulama ülke genelinde haftalarca yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.

Fransa'da, son yayımlanan verilere göre, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,7'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 399 bin 846 olurken, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 120 bin 983 olarak kaydedildi.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet