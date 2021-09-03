Fransa'da 1000'e yakın göçmen ve evsiz günlerdir Paris Valiliği önündeki bekleyişlerini sürdürüyor
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Fransa'da 1000'e yakın göçmen ve evsiz günlerdir Paris Valiliği önündeki bekleyişlerini sürdürüyor

Fransa'da 1000'e yakın göçmen ve evsiz günlerdir Paris Valiliği önündeki bekleyişlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında göçmenlerin de olduğu 1000'e yakın evsiz, Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde kurdukları çadırlarla bekleyişlerini sürdürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te, aralarında göçmenlerin de olduğu 1000'e yakın evsiz, Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde kurdukları çadırlarla bekleyişlerini sürdürüyor.

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'nın da aralarında bulunduğu Collectif Requisitions adlı oluşumun desteğiyle, 1 Eylül Çarşamba günü Paris ve Ile-de-France bölgesi valiliği önündeki Andre-Citroen parkında çadır kuran ve sayıları 1000'e yaklaşan göçmen ve evsize halen barınma imkanı sağlanmadı.

Parkta çadır kuranlardan Afrika asıllı 21 yaşındaki Kyata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında Fransa'ya geldiğini, 18 yaşına kadar korumasız göçmen statüsünde kaldığını belirtti.

Kyata, 3 yaşında bir kızı olduğunu belirterek "Bebeğim, Çocuk Esirgeme Kurumuna alındı ancak biz eşimle birlikte 3 aydır sokaklarda, çadırlarda kalıyoruz, halen bir çözüm bulunamadı. Çok yorgunuz, böyle devam etmek zor." diye konuştu.

Sadece başlarını sokacak bir yer aradıklarını, kalacak yer ayarlayan 115 hattının hiçbir zaman kendilerine yardımcı olmadığını söyleyen Kyata, çadırlarını kurduklarını her yerden kovulduklarını dile getirdi.

Kyata, havaların soğuk olduğunu, durumun özellikle çocuklar için çok zor olduğunu ifade ederek, "Ben çalışmak, Fransa toplumuna entegre olmak istiyorum. Kendime göre becerilerim var." dedi.

Hasta olduklarını ilaç bulamadıklarını anlatan Kyata, parkın içinde çadır kurarak insanları rahatsız etmekten üzüntü duyduklarını kaydetti.

Parktakilerin sayısı giderek artıyor

Droit au Logement (Barınma Hakkı) yardım derneği üyesi Fanny Dulin de çadır kurulan alanda yüzlerce kişi olduğunu ancak tuvalet bulunmadığını söyledi.

"Burada ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Barınma ihtiyacına kalıcı bir çözüm bulunmazsa, buradakilerin sayısı artacak, başka yerlerde kendini güvende hissetmeyen de gelecek. Devlet çözüm bulmayı geciktirdikçe burası kalabalıklaşacak." diyen Dulin, çarşamba gününden bu yana parkta çadır kuranların sayısının arttığını vurguladı.

Dulin, Collectif Requisitions olarak tek amaçlarının aylardır sokaklarda kalan insanlara kalıcı barınma sağlanması olduğunu belirterek, "Güya Cumhurbaşkanımız (Emmanuel Macron) göreve geldiğinde kimsenin sokakta kalmasına izin vermeyeceği sözü vermişti ancak görüyoruz ki sokaktaki insanların sayısı her gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Parkta çadır kurulan alanda çok sayıda çocuk görülebileceğini dile getiren Dulin, 2021 Fransa'sında bu görüntülerden herkesin sorumlu olduğunu ifade etti.

Collectif Requisitions'ın evsizler için düzenlediği 10. eylemde, çarşamba günü öğlen saatlerinden bu yana sürüyor.

Oluşum tarafından Aralık 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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