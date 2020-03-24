Fransa'da 1 aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina sürecinde bulunan Fransa'da bir aylık bebeğe Covid-19 teşhisi konuldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında karantina sürecinde bulunan Fransa'da bir aylık bebeğe Covid-19 teşhisi konuldu. Lyon kentindeki kadın ve çocuk hastalıkları hastanesine getirilen bebek teşhisin ardından tedavi altına alındı.

Hastane kaynaklarının euronews'e aktardığı bilgiye göre ateş ve ishal belirtileri olan bebeğin sağlık durumu iyi ancak hastanede gözetim altında tutulması gerekiyor. Fransa'nın sadece Lyon kentinde yaklaşık 50 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle