Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren...
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.
16.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:26
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yarından itibaren serbest dolaşımın sınırlandırılacağını açıkladı.
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Kaynak: AA