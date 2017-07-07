Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Kanada Başbakanı Trudeau Bir Araya Geldi

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Kanada Başbakanı Trudeau bir arada



HAMBURG - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau G20 liderler Zirvesinde bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 liderler Zirvesinde bir araya geldi.