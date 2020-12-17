Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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BBC

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı

17.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:52
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, bazı Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı.

Macron'un yedi gün boyunca kendini izole edeceği ve evden çalışmaya devam edeceği duyuruldu.

Fransa'da günlük koronavirüs vakaları Kasım'da zirveye ulaştıktan sonra alınan önlemler sonucu düşüşe geçmişti.

Ülkedeki günlük vaka sayısı 10-15 bin arasında seyrediyor.

Günlük ölümler ise son olarak 16 Aralık'ta 289 olarak açıklanmıştı.

BBC
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