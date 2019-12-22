Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Sömürgecilik ağır bir hataydı
Uzun yıllar Fransa'nın himayesi altında kalan Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sömürgeciliğin "ağır bir hata" olduğunu söyleyerek tarihte yeni bir sayfa açma çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sömürgeciliğin "ağır bir hata" olduğunu söyleyerek tarihte bir sayfayı kapatma çağrısında bulundu.
Uzun yıllar Fransa'nın himayesi altında kalan Fildişi Sahili'ni ziyaret eden lider, burada yaptığı konuşmada kendi ülkesinin hegemonik olarak algılandığını, ülkesinin sömürgeciliğin tuzaklarına düşmesinin bir hata olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle