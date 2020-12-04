Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Şiddete başvuran polisler var"
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Şiddete başvuran polisler var"

04.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:54
Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede polis şiddeti olduğunu itiraf ederek, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede polis şiddeti olduğunu itiraf ederek, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız medyasına polis şiddetine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Macron ayrımcılık ve polis şiddeti ile mücadele etmek için iki platformunun hazırlandığını duyurdu. Macron, böylece ayrımcılığa uğrayan kişilerin şikayette bulunabileceğini belirtti. İlk platformun her türlü ayrımcılığı bildirmek için kullanılacağını aktaran Macron, ikinci platformun ise polis tarafından yapılan ayrımcılıkları hedef alacağını, özellikle polislerin sokak kontrollerinde yaptığı ayrımcılığını bildirmek için kullanılacağını dile getirdi. Macron, "Beyaz tenli olmadığımızda polis tarafından çok daha kontrol edildiğimiz doğru. Hareket etmenin tek yolu, kolay bir şekilde ihbarda bulanabileceğimiz ulusal ve bir platform kurmaktır" dedi. Söz konusu platform için telefon hattı belirleneceğini belirten Macron, internet sitesinin de bulunacağını bildirdi.

"Şiddete başvuran polisler var"

Polislere ve jandarmaya özel eğitim verileceğini vurgulayan Macron, polis şiddetinin önüne geçmek için polislerin üzerlerinde kamera olacağını duyurdu. Macron "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek" diyerek bunların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Güvenlik yasa tasarısı

Fransa'da güvenlik yasa tasarısının basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini arttırabileceği yönündeki eleştirilere değinen Macron, polisi görüntülemenin ve sosyal medyada paylaşmanın yasaklanmayacağını vurguladı. Macron, "Fransa'da yasaklarsak, bunu Belçika veya İtalya üzerinden yapmanın bir yolunu bulacaksınız" diyerek böyle bir hükmün ifade özgürlüğünün kısıtlanması halinde uygulanamayacağına dikkat çekti.

Tartışmaların odağındaki güvenlik yasa tasarısının 24. Maddesi, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin Euro'ya kadar para cezası verilmesini kapsıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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