Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Sağlık ruhsatı uygulamasına geçmeseydik kapanmak zorunda kalacaktık"
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Sağlık ruhsatı uygulamasına geçmeseydik kapanmak zorunda kalacaktık"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Sağlık ruhsatı uygulamasına geçmeseydik kapanmak zorunda kalacaktık'
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4'üncü dalganın eşiğindeki ülkenin, zorunlu aşı ve sağlık ruhsatı uygulamaları sayesinde kapanmak zorunda kalmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4'üncü dalganın eşiğindeki ülkenin, zorunlu aşı ve sağlık ruhsatı uygulamaları sayesinde kapanmak zorunda kalmadığını söyledi.

Macron, sosyal medya platformu TikTok ve Instagram üzerinden Kovid-19 salgını kapsamında Fransa'nın aldığı tedbirleri eleştiren gençlere seslendi.

Gençler tarafından sıkça dile getirilen "Fransa, sağlık ruhsatı uygulamasına geçen tek ülke ve özgürlükleri yok eden ülkeye dönüşüyor." ifadesinin sorulması üzerine Macron, Fransa'nın Kovid-19 Delta varyantı nedeniyle 4'üncü dalganın eşiğine geldiğini, bu nedenle zorunlu olarak uygulamayı devreye soktuğunu belirtti.

Macron, "Fransa (sağlık ruhsatı uygulamasına) geçen tek ülke demek yanlış, İtalya, Danimarka, ABD ve birçok ülke sağlık ruhsatı uygulamasına benzer organizasyonlara geçti." diyerek, Fransa'nın diğer varyantlardan daha zorlu olan ve hızla yayılan Delta varyantıyla mücadele içinde olduğunu anlattı.

Aşı zorunluluğunun mecburi bir seçenek olduğuna dikkati çeken Macron, "Şunu da belirteyim; eğer sağlık ruhsatı uygulamasına geçmeseydik kapanmak zorunda kalacaktık." dedi.

"Aşının yan etkileri var mı?" şeklindeki soruya karşılık Macron aşı olduğunu, kendisinde yan etkinin görülmediğini söyledi.

Macron, ülkede 70 milyon doz aşı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Denizaşırı turistik bölgelerde salgın kötüye gidiyor

Fransa'nın denizaşırı Guadeloupe belgesinde, Kovid-19 varyantının hızlı yayılım göstermesi nedeniyle 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren en az 3 haftalık tam kapanmaya geçilmesi kararı alındı.

Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda da özellikle turistik bölgelerde salgının durumunun kötüye gitmesi ve artan vakalar nedeniyle hastanelerde en az 4 haftalığına, kanser ve acil durumlar hariç, Kovid-19 hastalarına öncelik verilecek.

Kovid-19 uygulamalarına tepki

Macron, bazı meslek gruplarına yönelik Kovid-19 zorunlu aşı politikası ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koyan Kovid-19 ile mücadele yasası nedeniyle eleştiriliyor.

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelenmiş, son 3 haftadır Fransa genelinde resmi verilere göre her birinde yüzbinlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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