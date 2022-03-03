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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Fransa'daki Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1.5 saat süren bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. İki lider, bu görüşmeyle birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına başlamasından bu yana 3'üncü kez görüşme gerçekleştirmiş oldu. Elysee Sarayı ayrıca, Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sabah yaptığı açıklamada Rusya'nın Fransa'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını "hoş karşılayacağını" söylemişti.

(Melike Yazır/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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