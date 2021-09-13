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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisi denetleyecek bağımsız bir yapı kurulmasını istiyor

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, polisi denetleyecek bağımsız bir yapı kurulmasını istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şiddet uyguladığı ve orantısız güç kullandığı durumlarda polisin yeni kurulacak "bağımsız bir yapı" tarafından denetlenmesini istediği iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şiddet uyguladığı ve orantısız güç kullandığı durumlarda polisin yeni kurulacak "bağımsız bir yapı" tarafından denetlenmesini istediği iddia edildi.

CNews'in Elysee Sarayı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Macron, yarın Polis Akademisi öğrencileriyle bir araya gelmek için Roubaix kentine gidiyor.

Macron'un, kamu güvenliği politikalarının modernizasyonuna ilişkin yapılacak yeni düzenlemeleri burada açıklayacağı belirtildi.

Macron'un ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polise dair şikayetleri incelemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle bu kapsamda yeni bağımsız bir yapı kurulacağını duyurması da bekleniyor.

Fransa'da güçlü polis sendikalarının IGPN soruşturmalarının kararlarını etkilemesi nedeniyle, birçok polis şiddeti olayının takipsizlikle sonuçlandığı ve polislerin bu şekilde ceza almaktan kurtulduğu belirtiliyor.

Ülkede, son yıllarda özellikle protestolarda göstericilere ve banliyölerde farklı etnik kökenden insanlara karşı polis şiddetindeki artış, insan hakları kuruluşları ve uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

AA muhabiri polisin plastik mermisiyle gözünden yaralanmıştı

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, Sarı Yeleklilerin düzenlediği emeklilik reformu karşıtı protestoları takip ederken 5 Aralık 2019'da Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanmıştı.

Paris Savcılığı, Yalçın'ı gözünden ağır şekilde yaralanmasına neden olan plastik bombanın polis tarafından atıldığını teyit etmesine rağmen, gösterideki polis şiddetine dair soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Sarı Yeleklilerin düzenlediği gösterilerde, 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.

IGPN'nin Fransız polisine karşı şikayetleri hasıraltı etmesi, Kasım 2020'de siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler'e uygulanan polis şiddetinde yeniden gündeme gelmişti.

Polislerin 20 dakika boyunca darbettiği Zecler'in avukatı olayla ilgili şikayette bulunmuştu. Soruşturmayı devralan IGPN, olaya dair görüntüleri ancak basının gündemine gelmesinin ardından dikkate almıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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