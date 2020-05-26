Fransa Cumhurbaşkanı Macron otomotiv sektörünü kurtarma planını açıkladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron otomotiv sektörünü kurtarma planını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip korona virüs (Covid-19) krizi nedeniyle geçtiğimiz döneme göre 500 bin aracın satılamaması üzerine otomotiv sektörünü kurtarma planını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron otomotiv sektörünü kurtarma planını açıkladı
26.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip korona virüs (Covid-19) krizi nedeniyle geçtiğimiz döneme göre 500 bin aracın satılamaması üzerine otomotiv sektörünü kurtarma planını açıkladı.

Fransa'da endüstri gelirinin yüzde 16'sını oluşturan otomotiv sektörü, hem yeni tip korona virüs (Covid-19) hem de inovasyon eksikliği nedeniyle ekonomik krize girdi. Satılmayan araçların satışını desteklemek amacıyla ekonomik yardımların yapılacağını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski araçları yeni çevreci araç ile değiştirecek olan vatandaşlara ve şirketlere 2 bin ila 7 bin euro arası maddi destek yapılacağını duyurdu. Satılamayan 500 bin aracın sadece 200 bini için geçerli olacak olan maddi yardımın her 4 aileden 3'üne açık olacağı bildirildi.

Çevreci araç üretimini de destekleyen Macron, "Yerli ve milli çevreci araç üretimiyle Avrupa lideri olacağız" diyerek 2025 yılı itibarıyla her yıl 1 milyon çevreci araç üretmeyi hedeflediklerini duyurdu. "Başka bir Avrupa Birliği ülkesinde bu kadar büyük bir hedef yok" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, elektrikli araçların kullanımını çoğaltmak adına elektrik istasyonlarını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini de belirtti.

Araç üretiminin tamamen Fransa'da yapılması için üreticiler ile anlaşma sağlandığını dile getiren Macron, tüm yurt dışı üretim yerlerinin ülkeye taşınacağını ve milli üretimin destekleneceğini ifade etti. Yerli ve milli üretim için 8 milyar euro yardım yapılacağını duyuran Macron, ayrıca 400 milyonu devlet destekli toplam 600 milyon euro tutarında bir yatırım fonu oluşturulacağını, bu fona Fransız üreticilerin katkıda bulunacağını ve sektörde ihtiyaç olan alanlara harcanacağını bildirdi.

Fransız araçları daha modern, daha çevreci ve son teknoloji ile üreterek Avrupa ve dünyaya ihraç etmek istediklerini söyleyen Macron, Ar-Ge için üreticilere 200 milyon euro hibe verileceğini de duyurdu. Ülkede yıllık elektrikli araç üretimini dörde katlamayı hedefleyen Macron, lider şirketlerle görüşüp yerli ve milli üretime gerekli tüm maddi desteklerin yapılacağını, ancak şirketlerin de buna destek olması gerektiğini ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA

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