Fransa Cumhurbaşkanı Macron Nijerya'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa, Afrika'nın sorunlarını çözemez ancak Afrika liderleri tarafından bölgede güvenlik ve iyi ekonomi sağlanırsa kendi sorunlarını çözmüş olur." dedi.

Nijerya'ya resmi ziyarette bulunan Macron, bu ülkenin Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Afrika ülkelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macron, "Fransa, Afrika'nın sorunlarını çözemez ancak Afrika liderleri tarafından bölgede güvenlik ve iyi ekonomi sağlanırsa kendi sorunlarını çözmüş olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ülkelerinde devam eden terör olaylarından edişe duyduğunu dile getirerek, Fransa ile Nijerya'nın terörle mücadele konusunda iş birliği yapacağını aktardı.

Macron, "Bizim Afrika ve Sahel'de varlığımız çok önemli. Yapmak istediğimiz şey şu; bölgedeki ve özellikle Mali'deki terörle mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari ise konuk Cumhurbaşkanı Macron ile iki ülkenin ekonomi ve güvenlik konularına dair görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Buhari, iki ülke arasındaki görüşmelerde ekonomi, spor ve kültürle ilgili iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya varıldığını sözlerine ekledi.