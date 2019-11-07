Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini ve Avrupa ülkelerinin NATO'yu savunmak için artık Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) güvenemeyeceğini söyledi.

07.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:28
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini ve Avrupa ülkelerinin NATO'yu savunmak için artık Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) güvenemeyeceğini söyledi.


İngiliz The Economist dergisine konuşan Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey, NATO'nun beyin ölümüdür" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et