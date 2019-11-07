Fransa Cumhurbaşkanı Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini ve Avrupa ülkelerinin NATO'yu savunmak için artık Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) güvenemeyeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) "beyin ölümünün" gerçekleştiğini ve Avrupa ülkelerinin NATO'yu savunmak için artık Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) güvenemeyeceğini söyledi.
İngiliz The Economist dergisine konuşan Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey, NATO'nun beyin ölümüdür" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle