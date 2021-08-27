Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u da ziyaret edecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u da ziyaret edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Musul'u da ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yarın düzenlenecek olan "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" kapsamında bugün Irak'a ulaşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Musul'u ziyaret edeceği öğrenildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yarın düzenlenecek olan "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" kapsamında bugün Irak'a ulaşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Musul'u ziyaret edeceği öğrenildi.

Yarın Bağdat'ta düzenlenecek olan "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" kapsamında Irak'a bugün ulaşması beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 günlük ziyareti kapsamında Musul'u da ziyaret edecek. Bağdat'taki zirvenin ardından Pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) temaslarda bulunacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kürt yetkilileriyle yapacağı temasların ardından Musul'u da ziyaret edecek. Musul'daki kanaat önderleri ile bir araya gelecek olan Macron, Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ederek kentteki Hıristiyanlara desteğini yineleyecek.

Ziyaret öncesi kentte güvenlik önlemleri arttırıldı

Üç yıl terör örgütü DEAŞ hakimiyeti altında kalan Musul'da, Macron'un yapacağı tarihi ziyaret öncesi kenttin pek çok noktasında ve havalimanı çevresinde güvenlik güçleri görevlendirildi.

Macron, son olarak 2020 yılının Eylül ayında Irak'ı ziyaret etmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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