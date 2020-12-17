Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronaya yakalandı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronaya yakalandı

17.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronaya yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, semptom göstermesinin ardından PCR testi yaptırdı. PCR testi pozitif çıkan Macron, 7 günlük karantinaya alındı. Çalışmalarını evden yürütecek olan 42 yaşındaki Macron'un sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan 19 Ekim'de Macron'un 67 yaşındaki eşi Brigitte Macron korona virüse yakalanmış ve 7 gün karantinaya alınmıştı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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