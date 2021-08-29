Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

KDP lideri Barzani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması KDP lideri Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinden detaylar ERBİL - Irak'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

KDP lideri Barzani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması

KDP lideri Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinden detaylar ERBİL - Irak'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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