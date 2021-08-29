Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü

KDP lideri Barzani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması KDP lideri Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinden detaylar ERBİL - Irak'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.