Fransa Cumhurbaşkanı Macron, KDP lideri Barzani ile görüştü
KDP lideri Barzani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması KDP lideri Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinden detaylar ERBİL - Irak'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
KDP lideri Barzani'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması
KDP lideri Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinden detaylar ERBİL - Irak'ta temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı