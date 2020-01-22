Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.
22.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:30
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com