Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.
22.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com