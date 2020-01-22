Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında İsrail polisiyle tartıştı.

22.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisini topraklarına sokmadı

Emmanuel Macron, işgal altındaki 'te yer alan ve Fransa toprağı kabul edilen Saint Anne Kilisesi'ni ziyareti sırasında polisiyle tartıştı.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Macron'un Doğu Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi önünde beraberindeki İsrail polisinden içeriye girmemesini istediği duyuluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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