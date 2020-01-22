Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı

Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.

22.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı

Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere 'e gelen Emmanuel Macron, 'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Batı Kudüs'te 5. Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e geldi. Ziyaret kapsamında Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ni ziyaret etti. İsrail polisi de ziyareti sırasında Macron'a eşlik etti. İsrail polisinin kiliseye girmesini kabul etmeyen Macron, İsrail polisi ile tartışmaya girdi. İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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