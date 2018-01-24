Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Fransa'nın Dünya Rekabetinde Yerini Almasını İstiyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın dünya rekabetinde yerini almasını istiyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ekonomik stratejisine ilişkin yaptığı konuşmada, "Fransa'yı Avrupa'nın kalbine geri getireceğiz" dedi. Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) Fransa'nın ekonomik stratejisine ilişkin sunum yaptı. İngilizce söylediği "Fransa geri geldi" sözleriyle söz başlayan Macron, ülkesinin Avrupa'ya bağlılığını göz ardı etmeden, uluslararası sahnede oynaması gereken role vurgu yaptı.

"Dünya rekabetinde Fransa'nın yerini almasını istiyorum ancak bunun bir şartı olduğuna inanıyorum: AB daha güçlü olmalı" diyen Macron, "Avrupa'nın özgürlük, adalet ve eşitlik konusunda dengenin sağlandığı dünyadaki tek yer" olduğunu savundu. Dünyanın bölünmesine engel olmak için daha güçlü bir Avrupa önerisinde bulunan Macron, Birliğin bir siyasi gücün yanı sıra sosyal, bilim ve çevre konularında da bir aktör olması için on yıllık bir strateji planından söz ederek "Daha iddialı olmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından yatırımcılara yönelik girişimleriyle ses getiren Macron, 10-15 yıl içerisinde aşırılıkların birçok ülkeyi sarması riskinin bulunduğunu ifade ederek "Dünya çapında yeni bir kontrat gerek" diye konuştu. Vergi ödemeyen internet devlerinin örneğini veren Macron, ülkelerin uluslararası düzeyde vergi stratejilerini koordineli hale getirmelerinin önemini hatırlattı.

Ülkesi için ise "Fransa'da başarısız olmak da yasak, başarmak da..." yorumuyla dikkat çeken Fransız Cumhurbaşkanı, kendisinin tam aksine "Risk alma konusunda teşvike önem verdiğini" belirtti. - PARİS