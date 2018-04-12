Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Doğru Zamanda Gerekeni Yapacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Doğru zamanda gerekeni yapacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçilmesinin birinci yılının dolduğu günlerde Fransa'nın önde gelen televizyon kanalı TF1'de röportaj verdi. Soruları cevaplayan Macron, Suriye hakkında açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ile sürekli görüştüklerini dile getiren Macron, "Fransa tüm bilgileri teyit ettikten sonra harekete geçecek" dedi. Fransız Cumhurbaşkanı, Suriye'de kimyasal saldırı hakkında da, "En azından klor kullanıldığı kanıtlandı" diyerek kafasına göre hareket edip Uluslararası Hukuku ihlal edenlere müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Suriye konusunda önceliklerini sayan Macron, uluslararası hukuk, terörle mücadele, insani yardım ve yarının Suriye'si için gerekenin yapılacağını dile getirdi. Macron Duma'ya yapılan hava saldırı hakkında ise, "Korkunç. Boğularak ölen kadın ve çocuklar gördük" diyerek sivillerin çıkartılması için uluslararası örgütlere destek olunması ve kimyasal saldırı imkanının yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı çizgisinin aşıldığını söyleyen Macron, Trump ile gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Doğru zamanda gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu. - PARİS