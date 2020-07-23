Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tehdit! Cezasız bırakılamaz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haddi olmayan açıklamalarda bulundu. Macron, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. İfadesinde,"Türkiye'nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız. Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

SÖYLEMLERİNİN ŞİDDETİNİ ARTTIRARAK DEVAM ETTİ

Macron, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesi ciddi bir hata olacaktır. Akdeniz'in Kıbrıs ve Yunanistan için yaşamsal önemdeki bu bölümünde enerji ve güvenlik meseleleri büyük önem taşıyor. Bir güç mücadelesi yaşanıyor ve AB'nin çok sessiz kaldığı bir dönemde özellikle Türkiye ve Rusya öne çıkmaya çalışıyor" dedi.

"FRANSA BUNA İZİN VERMEYECEKTİR"

Macron, Avrupa Birliği ülkelerine de seslenerek "Akdeniz'de güvenliğimizi başka aktörlerin eline bırakmak ciddi bir hata olacak. Bu Avrupa için bir seçenek değildir ve Fransa buna izin vermeyecektir" görüşünü dile getirdi.

"CEZALANDIRILMALARI GEREKİR"

Macron sözlerine akılalmaz ifadeler kullanarak devam etti:

"Türkiye'nin egemenliklerini ihlali karşısında Kıbrıs ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız. AB üyelerinin deniz alanlarının ihlal edilmesi ve tehdit altında olması kabul edilemez. Bunları yapanların cezalandırılmaları gerekir."