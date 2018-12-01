Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suudi Veliaht Prens'e: "Beni Hiç Dinlemiyorsun"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin soruşturulmasında uluslararası uzmanların da yer alması konusunda ısrarda bulunduğu, ancak Prens'in onun sözlerini dikkate almadığını söylediği iddia edildi.

Bir Suudi gazetesinde yer alan haberde Macron'un Muhammed bin Selman'a "Beni hiç dinlemiyorsun" dediğinin, Muhammed bin Selman'ın ise buna "Hayır, tabii ki seni dinleyeceğim" Macron'un da "O benim sözümün adamı" dediğinin duyulduğunu yazdı.

Konuşmanın kayıtlarında Muhammed bin Selman'ın Macron'a "Kaygılanma" dediği ve Macron'un ise Prense "Kaygılanıyorum" dediği duyuldu.

Konuşma konusunun Kaşıkçı cinayeti ve Yemen savaşı olduğu ifade edildi.

Macron ile Veliaht Prens'in Suudi Arabistan yönetim muhalifi gazetecinin 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden sonraki ilk görüşme olduğuna dikkat çekildi.

Macron'un ofisinden bir yetkilinin, Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı cinayetinin dürüst bir şekilde araştırılması için ortak bir mesaj vermesi açışından G20 zirvesinde Macron ile Muhammed bin Selman'ın görüşmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Fransız yetkili, "48 saat saklambaç oynamayacağız, bunun bir anlamı olmaz. Eğer biz buradaysak ve o (Veliaht Prens) da masadaysa müsamahalı değil net olmalıyız. Söylenmesi gereken şeyler söylenecek" dedi.

Suudi Arabistan yönetim muhalifi Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi yetkililer Kaşıkçı cinayetini önce inkar etmiş daha sonra itiraf etmişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Suudi Arabistanlı bazı kişilerin yetkilerini aşarak Kaşıkçı'yı öldürdüklerini söylemişti. - BUENOS AIRES