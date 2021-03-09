Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret

09.03.2021 02:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:06
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti.

Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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