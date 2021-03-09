Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti.

Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan