Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Paris Camisi'ne ziyaret
09.03.2021 02:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:06
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Camisi'ni ziyaret etti.
Paris Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan