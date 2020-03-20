Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Covid-19 salgınının yol açtığı krizin daha başındayız Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti. Macron, İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19'a ilişkin düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com