Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Covid-19 salgınının yol açtığı krizin daha başındayız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti.
20.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:43
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yol açtığı krizin daha başında olduklarını belirtti.
Macron, İçişleri Bakanlığı'nda Covid-19'a ilişkin düzenlenen toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com