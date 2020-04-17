Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Covid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Covid-19 salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelesine ilişkin, "Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu" dedi. Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Covid-19'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com